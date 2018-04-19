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Ольга Бузова забралась на руки «королю» Филиппу Киркорову

Накануне вечером проходил традиционный гала-ужин премии МУЗ-ТВ, и на мероприятие собрались самые яркие представители отечественного шоу-бизнеса, среди которых сверкала и Ольга Бузова.

Популярная ведущая «Дом-2», покоряющая вершины российского музыкального Олимпа, привлекла внимание публики не только исполнением композиции «Она не боится», но и реакцией «короля поп-сцены» Филиппа Киркорова, который подхватил певицу на руки.

Ольга Бузова забралась на руки «королю» Филиппу Киркорову

«Когда тебя поддерживают короли, а не какая-то мишура, мне ничего не страшно. И запомните, миром правит любовь», - прокомментировала действия Киркорова Ольга Бузова.

Примечательно, что сама теледива тоже номинирована на премию с песней «Мало половин» в категории «Лучшее женское видео».

Напомним, что ранее Ольга Бузова уже провоцировала слухи о себе и Филиппе Киркорове публикациями видео со съемок клипа на песню «Цвет настроения синий».

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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:40
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