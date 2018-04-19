Ольга Бузова забралась на руки «королю» Филиппу Киркорову

Популярная ведущая «Дом-2», покоряющая вершины российского музыкального Олимпа, привлекла внимание публики не только исполнением композиции «Она не боится», но и реакцией «короля поп-сцены» Филиппа Киркорова, который подхватил певицу на руки., - прокомментировала действия Киркорова Ольга Бузова.Примечательно, что сама теледива тоже номинирована на премию с песней «Мало половин» в категории «Лучшее женское видео».Напомним, что ранее Ольга Бузова уже провоцировала слухи о себе и Филиппе Киркорове публикациями видео со съемок клипа на песню «Цвет настроения синий».