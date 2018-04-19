Карельские ученые нашли доказательства древней кислородной катастрофы на планете в образцах породы

Анализы материалов показали, как вещество скапливалось во внешней земной оболочке 2 миллиарда лет назад. Затем уровень быстро вырос на протяжении 250 лет, но виновниками улучшения ситуации стали цианобактерии. Процесс фотосинтеза позволил им вырабатывать важный элемент, который потом наполнял гидросферу.Ученые отметили, что кислородная катастрофа существенно изменила состав атмосферы в период протерозоя. Пока они не могут точно исследовать состав древнего периода, однако имеют версию, что там было много углекислого газа.