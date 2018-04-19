Экс-участницу «Дом-2» Эллу Суханову сделали прототипом интерактивной стюардессы

Суханова приятным голосом расскажет приезжим о достопримечательностях крымской столицы и об особенностях флоры и фауны полуострова.3D-проекция расположена в центре аэродрома, а компания, поставляющая интерактивное оборудование для современного аэровокзала, остановила свой выбор именно на Сухановой.Экс-участница «Дома-2» чрезвычайно довольна результатом, а ее фанаты в полном восторге, после того как Элла опубликовала видео в Instagram.Поклонники девушки уверены, что Элла самая талантливая из выпускниц телестройки, большинство из которых хватило лишь на открытие салонов красоты.