Экс-участницу «Дом-2» Эллу Суханову сделали прототипом интерактивной стюардессы
Бывшую участницу скандальной телестройки пригласили на роль интерактивной модели стюардессы, которая будет встречать пассажиров в аэропорту Симферополя.
Суханова приятным голосом расскажет приезжим о достопримечательностях крымской столицы и об особенностях флоры и фауны полуострова.
3D-проекция расположена в центре аэродрома, а компания, поставляющая интерактивное оборудование для современного аэровокзала, остановила свой выбор именно на Сухановой.
Экс-участница «Дома-2» чрезвычайно довольна результатом, а ее фанаты в полном восторге, после того как Элла опубликовала видео в Instagram.
Поклонники девушки уверены, что Элла самая талантливая из выпускниц телестройки, большинство из которых хватило лишь на открытие салонов красоты.
Суханова приятным голосом расскажет приезжим о достопримечательностях крымской столицы и об особенностях флоры и фауны полуострова.
3D-проекция расположена в центре аэродрома, а компания, поставляющая интерактивное оборудование для современного аэровокзала, остановила свой выбор именно на Сухановой.
Экс-участница «Дома-2» чрезвычайно довольна результатом, а ее фанаты в полном восторге, после того как Элла опубликовала видео в Instagram.
Поклонники девушки уверены, что Элла самая талантливая из выпускниц телестройки, большинство из которых хватило лишь на открытие салонов красоты.