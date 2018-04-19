Ученые Томска разрабатывают бюджетную модель мобильного детектора радиации

На конец 2018 года, Инженерная школа ядерных технологий Томского политехнического университета (ТПУ), запланировала внедрение разработки рабочей модели детектора, измеряющего уровень радиации. Особо отмечается, что инновационная модель получится дешевле зарубежных аналогов в четыре раза. Полное финансирование проекта проводит Фонд содействия инновациям. Информация основана на сообщениях для ТАСС от разработчика Тимофея Никишкина.Как сообщил специалист, уже до конца года завершится создание рабочей модели, основанной на PIN-диодах, данное направление новое и перспективное на сегодня. Отличается детектор от привычных всем дозиметров более широким спектром действия. Работать с ним могут не только специалисты, но и в быту, рядовые пользователи. Размер устройства всего с ладонь, такая мобильность может найти применение у путешественников и участников экспедиций.Из сообщений пресс-службы вуза известно, что универсальный кабель подключает устройство к компьютеру, планшету или смартфону. Пользоваться может любой пользователь, у которого появляется возможность определения радиационного фона местности, вещей, а так же продуктов на наличие радиационных элементов или их изотопов. Причем миниатюрность устройства позволяет сбор данных в опасных и труднодоступных местах без необходимости участия человека.