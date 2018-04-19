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Копии черепах на 3D-принтере помогут ученым проводить наблюдения за брачными периодами живых особей

Некоторые особенности поведения живых существ остаются недоступными для ученых из-за их среды обитания, но печать на 3D-принтере существенно облегчила им задачу. Копии черепах помогут им проводить наблюдения за брачными периодами живых особей.

Такие разработки позволят специалистам контролировать популяцию видов и проводить их осмотр. Канадские биологи с помощью копий смогли лучше изучить некоторые виды жаб, обитающие в труднодоступных местах. Пресноводные могут проводить брачные игры один день, но при этом самцы меняют свою окраску.

Копии черепах на 3D-принтере помогут ученым проводить наблюдения за брачными периодами живых особей


Все действия проходят на большой глубине и невозможно увидеть процессы полностью. Копия самки помогла ученым заметить реальные преображения самца черепахи, продемонстрировавшего все свои прелести перед видимым объектом.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:30
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