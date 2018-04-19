Копии черепах на 3D-принтере помогут ученым проводить наблюдения за брачными периодами живых особей

Такие разработки позволят специалистам контролировать популяцию видов и проводить их осмотр. Канадские биологи с помощью копий смогли лучше изучить некоторые виды жаб, обитающие в труднодоступных местах. Пресноводные могут проводить брачные игры один день, но при этом самцы меняют свою окраску.Все действия проходят на большой глубине и невозможно увидеть процессы полностью. Копия самки помогла ученым заметить реальные преображения самца черепахи, продемонстрировавшего все свои прелести перед видимым объектом.