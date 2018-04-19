АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры
EUR 76.09 USD 61.55
Курс валют на 19.04.2018

Эксперты: Газпром» построили лишний газопровод на 46 миллиардов рублей

Компании "Стройгазмонтаж" (братьев Ротенбергов) и "Стройтрансгаз" (миллиардера Г. Тимченко) построили газопровод их Нижегородской области до Анапы по проекту поставок в Турцию. Однако затем оказалось, что половина проложенных веток не нужна, потому требуется демонтаж почти тысячи километров газопровода.

«Газпром» признался в убытке на 46 млрд рублей из-за экономически не просчитанного проекта по строительству газопровода. Сообщается, что речь идет о "нитке" от Починков в Нижегородской области до Анапы в Краснодарском крае. Общая сумма потерь оказалась равна бюджетам нескольких регионов.

Эксперты: Газпром» построили лишний газопровод на 46 миллиардов рублей


Этот проект заключался в предварительной договоренности с турецкими компаниями, по которой предполагалось строить четыре ветки. Тогда предполагалось переправлять в Турцию 63 млрд м3 в год. Компании "Стройгазмонтаж" (братьев Ротенбергов) и "Стройтрансгаз" (миллиардера Г. Тимченко) быстро выполнили свою часть работы, однако оказалось, что для перекачки "голубого топлива" хватит и двух линий. Теперь специалисты говорят, что эти, уже установленные трубы необходимо демонтировать, а часть законсервировать.
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Сульфидные анионы были виновниками
Вход в пещеру на поверхности Марса доказал
Клиенты онлайн-магазинов с 2019 года смогут
Лиза Триандафилиди и Евгений Жарков готовят
Эксперт рынка криптовалют: Биткоин нащупал «дно»,
Ученые опровергли теорию о губительном
Зрители "Дома-2" просят не доверять детей Ольге
Карельские ученые нашли доказательства древней
Ученые Томска разрабатывают бюджетную модель
Ольга Жарикова опубликовала откровенное фото с
Копии черепах на 3D-принтере помогут ученым
Эксперты: Газпром» построили лишний газопровод на
Муж Ксении Бородиной дает советы брошенным
Путешественник во времени из “космической трубы”
Муж Ксении Бородиной флиртует с надувной женщиной
Белый энергетический сгусток из параллельного
Ольга Бузова восхитила образом на премии канала
IT-гиганты всего Мира и соцсети приняли решение
Первая зарядная станция для электромобилей
Пользователи Сети обсуждают увеличившийся нос
Жители Турции заметили в небе огромный темный НЛО
ТОП-5 знаменитостей, хранивших девственность до
В лунном кратере был замечен припаркованный НЛО –
Найденный в Мьянме камень может легко расплавить
Татьяна Мусульбес рассказала о
Настя Каменских порадовала фанатов очередной
Триллионы вирусов ежедневно падают с неба на нашу
Ольга Бузова резко отшила Романа Гриценко и
В России каждый год умирает около 100 000
"Русская Кардашьян" показала пышные ягодицы в
Просмотреть все новости