Эксперты: Газпром» построили лишний газопровод на 46 миллиардов рублей

«Газпром» признался в убытке на 46 млрд рублей из-за экономически не просчитанного проекта по строительству газопровода. Сообщается, что речь идет о "нитке" от Починков в Нижегородской области до Анапы в Краснодарском крае. Общая сумма потерь оказалась равна бюджетам нескольких регионов.Этот проект заключался в предварительной договоренности с турецкими компаниями, по которой предполагалось строить четыре ветки. Тогда предполагалось переправлять в Турцию 63 млрд м3 в год. Компании "Стройгазмонтаж" (братьев Ротенбергов) и "Стройтрансгаз" (миллиардера Г. Тимченко) быстро выполнили свою часть работы, однако оказалось, что для перекачки "голубого топлива" хватит и двух линий. Теперь специалисты говорят, что эти, уже установленные трубы необходимо демонтировать, а часть законсервировать.