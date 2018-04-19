Хейтеры раскритиковали ягодицы Ольги Бузовой на «солнечном фото»

Ольга позирует в обтягивающем цельном купальнике, спиной к зрителям, но повернув лицо в анфас., - подписала публикацию звезда.Однако хейтеры тут же раскритиковали изображение звезды, найдя ее попу слишком «запущенной» и обвисшей. Антифанаты напомнили Ольге, что ее бывший супруг сейчас счастлив с «нормальной женщиной», тогда как сама знаменитость остается и бездетной и незамужней.Один из пользователей назвал Бузову трансгендером и посоветовал «транс, подтяни колокольчик», намекая, что с обратной стороны у певицы мужской половой орган.В ответ истинные фанаты Ольги Бузовой посоветовали хейтерам катиться прочь с ее страницы, так как их кумир самая лучшая и обладает массой талантов.