Хейтеры раскритиковали ягодицы Ольги Бузовой на «солнечном фото»
Популярная певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова не устает радовать своих поклонников новыми фото и на днях разбавила ленту «солнечной фотографией».
Ольга позирует в обтягивающем цельном купальнике, спиной к зрителям, но повернув лицо в анфас.
«Hey guys, у меня все nice. За окном дождь, захотелось разбавить ленту солнечной фотографией», - подписала публикацию звезда.
Однако хейтеры тут же раскритиковали изображение звезды, найдя ее попу слишком «запущенной» и обвисшей. Антифанаты напомнили Ольге, что ее бывший супруг сейчас счастлив с «нормальной женщиной», тогда как сама знаменитость остается и бездетной и незамужней.
Один из пользователей назвал Бузову трансгендером и посоветовал «транс, подтяни колокольчик», намекая, что с обратной стороны у певицы мужской половой орган.
В ответ истинные фанаты Ольги Бузовой посоветовали хейтерам катиться прочь с ее страницы, так как их кумир самая лучшая и обладает массой талантов.
Ольга позирует в обтягивающем цельном купальнике, спиной к зрителям, но повернув лицо в анфас.
«Hey guys, у меня все nice. За окном дождь, захотелось разбавить ленту солнечной фотографией», - подписала публикацию звезда.
Однако хейтеры тут же раскритиковали изображение звезды, найдя ее попу слишком «запущенной» и обвисшей. Антифанаты напомнили Ольге, что ее бывший супруг сейчас счастлив с «нормальной женщиной», тогда как сама знаменитость остается и бездетной и незамужней.
Один из пользователей назвал Бузову трансгендером и посоветовал «транс, подтяни колокольчик», намекая, что с обратной стороны у певицы мужской половой орган.
В ответ истинные фанаты Ольги Бузовой посоветовали хейтерам катиться прочь с ее страницы, так как их кумир самая лучшая и обладает массой талантов.