Зрители предполагают, что Сергея Кучерова отправили с Сейшел из-за Лены Хроминой

Но этот факт никак не повлиял на решение организаторов проекта и Сергею вручили билет на самолет домой.При этом известно, что у Кучерова была возможность оставаться на Острове Любви, пока там работает в качестве ведущей Ефременкова.Сергей и сам попытался продемонстрировать таланты ведущего, но его тщания орги проигнорировали.Зрители же уверены, что причины отправки Кучерова в Москву в другом: слишком недвусмысленные взгляды бросал Сергей на Лену Хромину и его мысли многим стали понятны.Не исключено, что сама Елена пожаловалась организаторам телестройки на поведение Кучерова и его отправили подальше, чтобы он не отвлекал Хромину туманными разговорами.