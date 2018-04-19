Зрители предполагают, что Сергея Кучерова отправили с Сейшел из-за Лены Хроминой
Поклонникам реалити-шоу «Дом-2» известно, что Сергей кучеров сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Юле Ефременковой на Сейшелах.
Но этот факт никак не повлиял на решение организаторов проекта и Сергею вручили билет на самолет домой.
При этом известно, что у Кучерова была возможность оставаться на Острове Любви, пока там работает в качестве ведущей Ефременкова.
Сергей и сам попытался продемонстрировать таланты ведущего, но его тщания орги проигнорировали.
Зрители же уверены, что причины отправки Кучерова в Москву в другом: слишком недвусмысленные взгляды бросал Сергей на Лену Хромину и его мысли многим стали понятны.
Не исключено, что сама Елена пожаловалась организаторам телестройки на поведение Кучерова и его отправили подальше, чтобы он не отвлекал Хромину туманными разговорами.
Но этот факт никак не повлиял на решение организаторов проекта и Сергею вручили билет на самолет домой.
При этом известно, что у Кучерова была возможность оставаться на Острове Любви, пока там работает в качестве ведущей Ефременкова.
Сергей и сам попытался продемонстрировать таланты ведущего, но его тщания орги проигнорировали.
Зрители же уверены, что причины отправки Кучерова в Москву в другом: слишком недвусмысленные взгляды бросал Сергей на Лену Хромину и его мысли многим стали понятны.
Не исключено, что сама Елена пожаловалась организаторам телестройки на поведение Кучерова и его отправили подальше, чтобы он не отвлекал Хромину туманными разговорами.