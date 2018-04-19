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Путешественник во времени из “космической трубы” до сих пор является загадкой для ученых

В 1918 году журналисты из Нью-Йорка опубликовали снимки тела мужчины в странном металлическом объекте, достигающем почти 2-метровой длины. С тех пор путешественник во времени из “космической трубы” до сих пор является загадкой для ученых.

Рядом с этим местом был замечен предмет, который является мобильным телефоном или пультом управления, но тогда люди еще не пользовались новыми технологиями. Также сам пилот был небольшого роста и мог прибыть сюда из будущего, но не смог выбраться наружу, застряв в своем устройстве. После небольшой сенсации все материалы вместе с останками и трубой исчезли, а также никто больше не упоминал об их дальнейшей судьбе.

Путешественник во времени из “космической трубы” до сих пор является загадкой для ученых


Ученые отметили, что аналогичное путешествие во времени с летальным исходом было зафиксировано в 50-х годах, когда житель 19 века оказался под колесами транспорта. Полиция нашла у него документы и карточки, подтверждающие перемещение во времени, которые не постарели за такой срок. Американские власти могли просто избавиться от опасных улик или скрыть их в архивах, потому что, не видели в них пользы для развития страны.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:10
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