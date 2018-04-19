Белый энергетический сгусток из параллельного мира испугал владельца дома
Многие люди не сомневаются в существовании призраков, являющихся энергией, существующей вечно. Белый сгусток из параллельного мира испугал владельца дома, опубликовавшего видео на “Reddit”.
Мужчина не особо верит рассказам о привидениях в старинных замках, но не отрицает научные исследования, касающиеся энергетических фантомов. Один из них был запечатлен камерами наблюдения ночью, после чего свидетель события был шокирован, посмотрев запись. В сюжете полупрозрачный шар медленно летит над землей, однако имеет осмысленную траекторию движения, напоминая живое существо.
Датчики сразу отреагировали на объект, а также они не дают ложную тревогу, если перед камерой появилось насекомое или пылинки в отблесках света. Сейчас человек не может понять, что понадобилось призраку возле здания, а пользователи выражают свое мнение после просмотра.