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Белый энергетический сгусток из параллельного мира испугал владельца дома

Многие люди не сомневаются в существовании призраков, являющихся энергией, существующей вечно. Белый сгусток из параллельного мира испугал владельца дома, опубликовавшего видео на “Reddit”.

Белый энергетический сгусток из параллельного мира испугал владельца дома


Мужчина не особо верит рассказам о привидениях в старинных замках, но не отрицает научные исследования, касающиеся энергетических фантомов. Один из них был запечатлен камерами наблюдения ночью, после чего свидетель события был шокирован, посмотрев запись.
В сюжете полупрозрачный шар медленно летит над землей, однако имеет осмысленную траекторию движения, напоминая живое существо.



Датчики сразу отреагировали на объект, а также они не дают ложную тревогу, если перед камерой появилось насекомое или пылинки в отблесках света. Сейчас человек не может понять, что понадобилось призраку возле здания, а пользователи выражают свое мнение после просмотра.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00
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