IT-гиганты всего Мира и соцсети приняли решение не участвовать в кибератаках

В тексте соглашения подтверждается полный отказ компаниями от совершения каких-либо действий, связанных с кибернетическими атаками. Причем не зависимо от того, кто представляет цель данных действий, а так же правительством какого государства принято решение инициировать подобное. Ожидаются официальные заявления, связанные с данным соглашением, в которых выступят представители целого ряда компания, это Microsoft, Nokia, Oracle, Facebook, Symentec, FireEye, Telefonica и некоторые другие.Для государств, которым угрожают кибератаками, от данных компаний обещано полная поддержка и содействие. Есть более ранние заявления от возглавляющего компанию Microsoft Брэда Смита, относительно проблем киберпреступности, характер которых оказался более серьезным, чем можно было ожидать. Необходимо сосредоточиться на организации борьбы с кибератаками, для чего необходимо налаживание тесного взаимодействия между компаниями.