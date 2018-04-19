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IT-гиганты всего Мира и соцсети приняли решение не участвовать в кибератаках

К масштабному отказу от совершения каких-либо действий, связанных с кибератаками, присоединились более чем 30 разнообразных компаний. В подтверждение этого было подписано соответствующее совместное соглашение. Список представлен такими компаниями, как Microsoft, Apple, а так же Google.

В тексте соглашения подтверждается полный отказ компаниями от совершения каких-либо действий, связанных с кибернетическими атаками. Причем не зависимо от того, кто представляет цель данных действий, а так же правительством какого государства принято решение инициировать подобное. Ожидаются официальные заявления, связанные с данным соглашением, в которых выступят представители целого ряда компания, это Microsoft, Nokia, Oracle, Facebook, Symentec, FireEye, Telefonica и некоторые другие.
IT-гиганты всего Мира и соцсети приняли решение не участвовать в кибератаках


Для государств, которым угрожают кибератаками, от данных компаний обещано полная поддержка и содействие. Есть более ранние заявления от возглавляющего компанию Microsoft Брэда Смита, относительно проблем киберпреступности, характер которых оказался более серьезным, чем можно было ожидать. Необходимо сосредоточиться на организации борьбы с кибератаками, для чего необходимо налаживание тесного взаимодействия между компаниями.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:50
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