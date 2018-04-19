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Первая зарядная станция для электромобилей появится в Алтайском крае

В Алтайском крае будет установлена первая в регионе заправочная станция для электромобилей. По плану компании «Россети» на территории Алтайского края создаётся новая АЗС, ответственность за установку новой заправочной станции возложена на сотрудников «Алтайэнерго».

Первая зарядная станция для электромобилей появится в Алтайском крае


На российском рынке постепенно наращивают своё присутствие электромобили. На территории России в настоящее время насчитывается внушительное количество полностью электрических транспортных средств. Популярность электрокаров увеличивает отсутствие вредных выбросов и экономическая выгода, при этом отсутствие необходимой инфраструктуры заметно тормозит темпы роста. В частности, в стране отсутствуют заправочные станции для электромобилей.

Однако постепенно на территории России уже начали устанавливать подобные станции, одна из них скоро откроется в Барнауле, в настоящее время в этом городе насчитывается девять электрокаров. Строительством заправок для электрокаров будет заниматься «Алтайэнерго», в будущем их число будет увеличиваться. К тому же уже имеющиеся АЗС в регионе планируют перевести на технологию постоянного тока. Благодаря чему продолжительность зарядки электрокаров можно будет сократить до 1 часа.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:40
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