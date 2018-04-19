Первая зарядная станция для электромобилей появится в Алтайском крае

На российском рынке постепенно наращивают своё присутствие электромобили. На территории России в настоящее время насчитывается внушительное количество полностью электрических транспортных средств. Популярность электрокаров увеличивает отсутствие вредных выбросов и экономическая выгода, при этом отсутствие необходимой инфраструктуры заметно тормозит темпы роста. В частности, в стране отсутствуют заправочные станции для электромобилей.Однако постепенно на территории России уже начали устанавливать подобные станции, одна из них скоро откроется в Барнауле, в настоящее время в этом городе насчитывается девять электрокаров. Строительством заправок для электрокаров будет заниматься «Алтайэнерго», в будущем их число будет увеличиваться. К тому же уже имеющиеся АЗС в регионе планируют перевести на технологию постоянного тока. Благодаря чему продолжительность зарядки электрокаров можно будет сократить до 1 часа.