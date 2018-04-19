АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры
EUR 76.09 USD 61.55
Курс валют на 19.04.2018

Жители Турции заметили в небе огромный темный НЛО

Турецкие исследователи опубликовали в сетях ролик, вызвавший массовое обсуждение среди пользователей. Жители города Газиантепа заметили в небе огромный темный НЛО, после чего запечатлели его на камеры.

Жители Турции заметили в небе огромный темный НЛО


Объект в форме диска медленно двигался над этим местом, предпочитая иногда скрываться в облаках от любопытных землян. Горожане сразу сообщили о таком зрелище военным, предположив, что это мог быть обычный дирижабль. Однако эта информация была опровергнута, потому что любой воздушный транспорт должен зафиксировать свое пребывание над городами страны.



НЛО не относится к такой категории, так что пришельцы решили рассмотреть окрестности, не опасаясь преследования. Также военные не заметили на радарах появления чужого аппарата рядом с сирийской границей, который мог быть беспилотником вражеской разведки.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Муж Ксении Бородиной флиртует с надувной женщиной
Белый энергетический сгусток из параллельного
Ольга Бузова восхитила образом на премии канала
IT-гиганты всего Мира и соцсети приняли решение
Первая зарядная станция для электромобилей
Пользователи Сети обсуждают увеличившийся нос
Жители Турции заметили в небе огромный темный НЛО
ТОП-5 знаменитостей, хранивших девственность до
В лунном кратере был замечен припаркованный НЛО –
Найденный в Мьянме камень может легко расплавить
Татьяна Мусульбес рассказала о
Настя Каменских порадовала фанатов очередной
Триллионы вирусов ежедневно падают с неба на нашу
Ольга Бузова резко отшила Романа Гриценко и
В России каждый год умирает около 100 000
"Русская Кардашьян" показала пышные ягодицы в
Ученые: Тень позволит найти
Журнал Playboy выбрал самую сексапильную блогершу
Хейтеры назвали Ольгу Бузову страшным гномом
Британские ученые обнаружили на пляже останки
В Китае представят электрический и гибридный
Шэрон Стоун показала свои любимые фотографии
Бюджетнный кроссовер Chery Cowin X3 выводят на
В России для беспилотников создадут информсистему
Шэрон Стоун сменила имидж и завела вторую собаку
Алла Пугачева подразнила подписчиков задорной
Гоген Солнцев поделился постельным снимком с
Компания Byton летом презентует концепт второго
За звание лучших на премии МУЗ-ТВ будут бороться
«Рольф» открывает в Санкт-Петербурге дилерский
Просмотреть все новости