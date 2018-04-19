Жители Турции заметили в небе огромный темный НЛО

Объект в форме диска медленно двигался над этим местом, предпочитая иногда скрываться в облаках от любопытных землян. Горожане сразу сообщили о таком зрелище военным, предположив, что это мог быть обычный дирижабль. Однако эта информация была опровергнута, потому что любой воздушный транспорт должен зафиксировать свое пребывание над городами страны.НЛО не относится к такой категории, так что пришельцы решили рассмотреть окрестности, не опасаясь преследования. Также военные не заметили на радарах появления чужого аппарата рядом с сирийской границей, который мог быть беспилотником вражеской разведки.