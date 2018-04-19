В лунном кратере был замечен припаркованный НЛО – Исследователи

Эксперт просматривал снимки, сделанные в конце 60-х годов, после чего сразу обратил внимание на объект, имеющий крылья вместе с центральным фюзеляжем. Также это чудо не было похоже на обломки породы, лежащие рядом, отличаясь от них матовым отблеском корпуса. Исследователь не сомневается, что NASA осведомлено о загадочной активности гуманоидов на поверхности спутника нашей планеты, но предпочитает утаивать сведений от людей.Пользователи сетей после просмотра ролика тоже согласились с мнением уфолога, потому что НЛО четко виднелся в кадрах. Они предложили ему провести новые расследования старых архивов, где может быть скрыта информация о колонизации небесного тела в то время.