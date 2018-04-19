Ольга Бузова совместным фото с Андреем Малаховым дала новый повод для сплетен
В Instagram популярной певицы и ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой появилось интригующее фото, на котором она запечатлена с Андреем Малаховым.
Если сказать точнее, то это Малахов сфотографировался с Бузовой, держа при этом знаменитость на руках.
Фанатам теледивы давно известно, что эти ведущие питают друг к другу теплые чувства.
«Привет, Андрей! Спасибо за эфир», - подписала публикацию Ольга Бузова.
Однако, хейтеры тут же приписали Андрею и Ольге «дружбу на грани», несмотря на то, что Малахов недавно стал отцом и вполне счастлив в браке.
Антифанаты усмотрели в их отношениях особую доверительность и обвинили звезду во всех смертных грехах, в том числе и совращении женатого мужчины. Поклонники были более миролюбивы и как всегда восхитились своим кумиром.
Если сказать точнее, то это Малахов сфотографировался с Бузовой, держа при этом знаменитость на руках.
Фанатам теледивы давно известно, что эти ведущие питают друг к другу теплые чувства.
«Привет, Андрей! Спасибо за эфир», - подписала публикацию Ольга Бузова.
Однако, хейтеры тут же приписали Андрею и Ольге «дружбу на грани», несмотря на то, что Малахов недавно стал отцом и вполне счастлив в браке.
Антифанаты усмотрели в их отношениях особую доверительность и обвинили звезду во всех смертных грехах, в том числе и совращении женатого мужчины. Поклонники были более миролюбивы и как всегда восхитились своим кумиром.