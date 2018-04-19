Ольга Бузова совместным фото с Андреем Малаховым дала новый повод для сплетен

Если сказать точнее, то это Малахов сфотографировался с Бузовой, держа при этом знаменитость на руках.Фанатам теледивы давно известно, что эти ведущие питают друг к другу теплые чувства., - подписала публикацию Ольга Бузова.Однако, хейтеры тут же приписали Андрею и Ольге «дружбу на грани», несмотря на то, что Малахов недавно стал отцом и вполне счастлив в браке.Антифанаты усмотрели в их отношениях особую доверительность и обвинили звезду во всех смертных грехах, в том числе и совращении женатого мужчины. Поклонники были более миролюбивы и как всегда восхитились своим кумиром.