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Ольга Бузова совместным фото с Андреем Малаховым дала новый повод для сплетен

В Instagram популярной певицы и ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой появилось интригующее фото, на котором она запечатлена с Андреем Малаховым.

Если сказать точнее, то это Малахов сфотографировался с Бузовой, держа при этом знаменитость на руках.

Ольга Бузова совместным фото с Андреем Малаховым дала новый повод для сплетен

Фанатам теледивы давно известно, что эти ведущие питают друг к другу теплые чувства.

«Привет, Андрей! Спасибо за эфир», - подписала публикацию Ольга Бузова.

Однако, хейтеры тут же приписали Андрею и Ольге «дружбу на грани», несмотря на то, что Малахов недавно стал отцом и вполне счастлив в браке.

Антифанаты усмотрели в их отношениях особую доверительность и обвинили звезду во всех смертных грехах, в том числе и совращении женатого мужчины. Поклонники были более миролюбивы и как всегда восхитились своим кумиром.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:30
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