Найденный в Мьянме камень может легко расплавить металл

Мужчина случайно положил его на оружие и был поражен, заметив жидкие части, хотя булыжник имел обычную температуру и не реагировал на объекты из других материалов. В сюжете показано, как это чудо быстро превращает обычный гвоздь в лужицу жидкости, после чего феноменом заинтересовались ученые и СМИ.Некоторые скептики усомнились в подлинности материала, предположив, что камень просто нагрели, а сам предмет был сделан из галлия. Однако большинство зрителей были поражены необычными свойствами загадочной горной породы, после чего сразу упомянули о подарке пришельцев землянам.