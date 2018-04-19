Триллионы вирусов ежедневно падают с неба на нашу планету - Ученые

Они провели ряд исследований с помощью специального оборудования на станции, расположенной в горах, после чего выяснили, что опасные гости попадают на поверхность Земли вместе с осадками. Потому заражение может носить локальный характер, хотя данная теория возникла давно, но доказательств, что вирусы связаны с космосом, у экспертов не было из-за технических нюансов.Сейчас разработана методика, позволяющая не только уловить патогены, но и подсчитать их количество. Первые результаты шокировали научный мир, потому что 800 миллионов опасных объектов заполняют квадратный метр площади после попадания сюда из слоев атмосферы.