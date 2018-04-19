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Триллионы вирусов ежедневно падают с неба на нашу планету - Ученые

Ученые давно интересовались вирусами, похожими своей генетической структурой, которые можно найти в любом уголке нашей планеты. Оказалось, что триллионы патогенов ежедневно падают сюда с неба.

Они провели ряд исследований с помощью специального оборудования на станции, расположенной в горах, после чего выяснили, что опасные гости попадают на поверхность Земли вместе с осадками. Потому заражение может носить локальный характер, хотя данная теория возникла давно, но доказательств, что вирусы связаны с космосом, у экспертов не было из-за технических нюансов.

Триллионы вирусов ежедневно падают с неба на нашу планету - Ученые


Сейчас разработана методика, позволяющая не только уловить патогены, но и подсчитать их количество. Первые результаты шокировали научный мир, потому что 800 миллионов опасных объектов заполняют квадратный метр площади после попадания сюда из слоев атмосферы.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00
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