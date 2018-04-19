АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры
EUR 76.09 USD 61.55
Курс валют на 19.04.2018

В России каждый год умирает около 100 000 пациентов при оказании медицинской помощи

В России в ходе получения медпомощи гибнет около 100 000 пациентов. Об этом Михаил Мурашко, глава Росздравнадзора говорил на итоговой коллегии ФМБА.
В России каждый год умирает около 100 000 пациентов при оказании медицинской помощи


По данным Всемирной организации здравоохранения, в тех странах, где доход у граждан высокий, вред во время нахождения в медучреждении причиняется здоровью каждого 10 пациента. Там же, где население имеет средние или низкие доходы, такие инциденты встречаются с частотой до 8%, причем 80% этих случаев могли бы быть предупреждены. Третья часть этой группы людей скончалась.

По данным мировой статистики, медуслуги в связи с вопросами безопасности забирают ежегодно жизни около 420 людей. Если эти цифры сопоставить с численностью населения России, то для страны количество подобных ежегодных смертей составит примерно 90-100 тысяч.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Муж Ксении Бородиной флиртует с надувной женщиной
Белый энергетический сгусток из параллельного
Ольга Бузова восхитила образом на премии канала
IT-гиганты всего Мира и соцсети приняли решение
Первая зарядная станция для электромобилей
Пользователи Сети обсуждают увеличившийся нос
Жители Турции заметили в небе огромный темный НЛО
ТОП-5 знаменитостей, хранивших девственность до
В лунном кратере был замечен припаркованный НЛО –
Найденный в Мьянме камень может легко расплавить
Татьяна Мусульбес рассказала о
Настя Каменских порадовала фанатов очередной
Триллионы вирусов ежедневно падают с неба на нашу
Ольга Бузова резко отшила Романа Гриценко и
В России каждый год умирает около 100 000
"Русская Кардашьян" показала пышные ягодицы в
Ученые: Тень позволит найти
Журнал Playboy выбрал самую сексапильную блогершу
Хейтеры назвали Ольгу Бузову страшным гномом
Британские ученые обнаружили на пляже останки
В Китае представят электрический и гибридный
Шэрон Стоун показала свои любимые фотографии
Бюджетнный кроссовер Chery Cowin X3 выводят на
В России для беспилотников создадут информсистему
Шэрон Стоун сменила имидж и завела вторую собаку
Алла Пугачева подразнила подписчиков задорной
Гоген Солнцев поделился постельным снимком с
Компания Byton летом презентует концепт второго
За звание лучших на премии МУЗ-ТВ будут бороться
«Рольф» открывает в Санкт-Петербурге дилерский
Просмотреть все новости