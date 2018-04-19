В России каждый год умирает около 100 000 пациентов при оказании медицинской помощи

По данным Всемирной организации здравоохранения, в тех странах, где доход у граждан высокий, вред во время нахождения в медучреждении причиняется здоровью каждого 10 пациента. Там же, где население имеет средние или низкие доходы, такие инциденты встречаются с частотой до 8%, причем 80% этих случаев могли бы быть предупреждены. Третья часть этой группы людей скончалась.По данным мировой статистики, медуслуги в связи с вопросами безопасности забирают ежегодно жизни около 420 людей. Если эти цифры сопоставить с численностью населения России, то для страны количество подобных ежегодных смертей составит примерно 90-100 тысяч.