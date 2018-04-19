Ученые: Тень позволит найти пространственно-временные тоннели

Данный вопрос уже давно рассматривается экспертами, потому что есть много информации о путях в другие миры. Сейчас им удалось приоткрыть завесу тайны благодаря космическим преломлениям света. Они могут находиться рядом с такими туннелями, скрывающимися от людских глаз.Пока ученые не имеют доказательств, касающихся возможности путешествий во времени и пространстве. Новое открытие позволит им найти ответы на вопрос, потому что объекты сразу начинают поглощать тень, проникающую внутрь.