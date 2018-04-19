Британские ученые обнаружили на пляже останки доисторической рептилии
Британские ученые из Манчестерского университета исследуют останки доисторической рептилии, обитавшей в море 200 миллионов лет назад. Они были обнаружены на пляже в песке.
Пока стало известно, что это мог быть ихтиозавр, имеющий размеры голубого кита. Раньше особи были похожи на дельфинов из-за своего телосложения, но в триасовый период достигли разнообразия видов. Монстры подводных глубин вымерли 25 миллионов лет назад, но уже тогда большинство из них имели небольшие размеры, чего нельзя сказать о древнем предке.
Костная окаменелость привлекла к себе внимание любителя науки, который сразу отправил ее специалистам. Потом были найдены остальные фрагменты, после чего можно было увидеть часть нижней челюсти гиганта.
Пока стало известно, что это мог быть ихтиозавр, имеющий размеры голубого кита. Раньше особи были похожи на дельфинов из-за своего телосложения, но в триасовый период достигли разнообразия видов. Монстры подводных глубин вымерли 25 миллионов лет назад, но уже тогда большинство из них имели небольшие размеры, чего нельзя сказать о древнем предке.
Костная окаменелость привлекла к себе внимание любителя науки, который сразу отправил ее специалистам. Потом были найдены остальные фрагменты, после чего можно было увидеть часть нижней челюсти гиганта.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:20