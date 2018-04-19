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Британские ученые обнаружили на пляже останки доисторической рептилии

Британские ученые из Манчестерского университета исследуют останки доисторической рептилии, обитавшей в море 200 миллионов лет назад. Они были обнаружены на пляже в песке.

Пока стало известно, что это мог быть ихтиозавр, имеющий размеры голубого кита. Раньше особи были похожи на дельфинов из-за своего телосложения, но в триасовый период достигли разнообразия видов. Монстры подводных глубин вымерли 25 миллионов лет назад, но уже тогда большинство из них имели небольшие размеры, чего нельзя сказать о древнем предке.

Британские ученые обнаружили на пляже останки доисторической рептилии


Костная окаменелость привлекла к себе внимание любителя науки, который сразу отправил ее специалистам. Потом были найдены остальные фрагменты, после чего можно было увидеть часть нижней челюсти гиганта.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:20
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