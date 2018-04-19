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В Китае представят электрический и гибридный универсал Buick Velite 6

Для китайского рынка американцы готовят гибридную и электрическую модель Buick Velite 6. Автомобили бренда Buick на китайском рынке пользуются хорошим спросом.

В Китае представят электрический и гибридный универсал Buick Velite 6


Ожидается, что в Китае универсал Buick Velite 6 появится в продаже в текущем году. Он представляет собой переработанную версию хэтчбека Velite 5, который в свою очередь является перелицованным Chevrolet Volt, но данная модель не существует в формате универсала.

Универсал Buick Velite 6 будет отличаться от хэтчбека Velite 5 внешним дизайном и интерьером. Под капотом универсала установлен двигатель с гибридной силовой установкой, состоящей из ДВС объёмом 1,5 литра и двух электромоторов. На полностью заряженной и заправленной силовой установке автомобиль способен преодолевать 700 км.

Электрическая версия Buick Velite 6 от своего гибридного «собрата» отличается силовой установкой и другой передней частью кузова. Электрическая версия универсала до Китая доберётся в 2019 году, подробностей об этой модели пока нет.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:10
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