В Китае представят электрический и гибридный универсал Buick Velite 6

Ожидается, что в Китае универсал Buick Velite 6 появится в продаже в текущем году. Он представляет собой переработанную версию хэтчбека Velite 5, который в свою очередь является перелицованным Chevrolet Volt, но данная модель не существует в формате универсала.Универсал Buick Velite 6 будет отличаться от хэтчбека Velite 5 внешним дизайном и интерьером. Под капотом универсала установлен двигатель с гибридной силовой установкой, состоящей из ДВС объёмом 1,5 литра и двух электромоторов. На полностью заряженной и заправленной силовой установке автомобиль способен преодолевать 700 км.Электрическая версия Buick Velite 6 от своего гибридного «собрата» отличается силовой установкой и другой передней частью кузова. Электрическая версия универсала до Китая доберётся в 2019 году, подробностей об этой модели пока нет.