Бюджетнный кроссовер Chery Cowin X3 выводят на рынок
В конце апреля у китайских дилеров появятся товарные версии бюджетного кроссовера Chery Cowin X3. Накануне состоялась официальная презентация автомобиля, новый Chery Cowin X3 получил более качественные материалы в отделке и видоизменённый внешний дизайн.
На рынок кроссовер Chery Cowin X3 будет выведен с бензиновым двигателем ёмкостью 1,6 литра производительностью 127 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с 5-скоростной «механикой» или бесступенчатым вариатором CVT. Комплектуется автомобиль передним приводом.
В оснащение автомобиля входит система стабилизации, усилитель экстренного торможения, штатная информационно-развлекательная система, контроль давления в шинах, запуск двигателя с кнопки, мониторинг слепых зон, кожаная отделка салона и панорамный люк с электроприводом.
Как уже сообщалось ранее, бюджетный кроссовер Chery Cowin X3 построен на базе автомобиля Chery Tiggo 3, который пользуется неплохим спросом на российском рынке. С технической точки зрения эти автомобили мало чем отличаются.