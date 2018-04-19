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Бюджетнный кроссовер Chery Cowin X3 выводят на рынок

В конце апреля у китайских дилеров появятся товарные версии бюджетного кроссовера Chery Cowin X3. Накануне состоялась официальная презентация автомобиля, новый Chery Cowin X3 получил более качественные материалы в отделке и видоизменённый внешний дизайн.

Бюджетнный кроссовер Chery Cowin X3 выводят на рынок


На рынок кроссовер Chery Cowin X3 будет выведен с бензиновым двигателем ёмкостью 1,6 литра производительностью 127 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с 5-скоростной «механикой» или бесступенчатым вариатором CVT. Комплектуется автомобиль передним приводом.

В оснащение автомобиля входит система стабилизации, усилитель экстренного торможения, штатная информационно-развлекательная система, контроль давления в шинах, запуск двигателя с кнопки, мониторинг слепых зон, кожаная отделка салона и панорамный люк с электроприводом.

Как уже сообщалось ранее, бюджетный кроссовер Chery Cowin X3 построен на базе автомобиля Chery Tiggo 3, который пользуется неплохим спросом на российском рынке. С технической точки зрения эти автомобили мало чем отличаются.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:00
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