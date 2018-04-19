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В России для беспилотников создадут информсистему за 3 млрд рублей

Национальная технологическая инициатива — НТИ разработала проект, благодаря которому будет разработан проект, позволяющий появиться беспилотникам в России. В рамках данного проекта будет разработана информационная система за 3 миллиарда рублей, которая сможет обеспечить обмен данными между автомобилями и окружающими автомобилями.

В России для беспилотников создадут информсистему за 3 млрд рублей


Специалисты НТИ отмечают, что информационную систему разработают на базе государственно-частичного партнёрства, это позволит минимизировать затраты на проект. В рабочую группу на данном этапе входят «Яндекс» и «АвтоВАЗ». В качестве официального заказчика информсистемы правительство предлагает Минпромторг РФ.

В первую очередь данная система предполагает участие операторов такси, правительственных органов, платных дорого и автопроизводителей. Проект для беспилотников специалисты оценивают в 3 миллиарда рублей. Ожидается, что информсистема будет запущена в 2020 году. Ранее российским правительством была утверждена дорожная карта, в которой содержится развитие технологий для электрокаров и беспилотников.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:50
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