Компания Byton летом презентует концепт второго кроссовера

Ранее компания Byton представила свой первый концепт внедорожника, а теперь китайские разработчики готовят к дебюту ещё одну модель, построенную на той же архитектуре. Новый кроссовер станет вторым из трёх электрокаров компании, вместе с 7-местным MPV машины сформируют модельную линейку Byton. Новый внедорожник выйдет на внутренний рынок в конце 2019 года, а на европейский рынок новинка будет выведена в начале следующего десятилетия.Особое внимание разработчики второго кроссовера уделяют визуальной составляющей. Судя по обнародованным рендерам, машина будет выполнена в современном дизайне. Как и у первого автомобиля бренда Byton, в салоне у новинки установлен большой тачскрин и встроенный в рулевое колесо цифровой планшет.Главный дизайнер компании Byton отмечает выгоду использования одной производственной платформы для трёх автомобилей. Данное решение позволит сравнительно быстро отправить новые автомобили на рынок.