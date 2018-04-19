«Рольф» открывает в Санкт-Петербурге дилерский центр бренда KIA

Новый автосалон под названием «KIA Рольф Пулково» будет расположен в южной части Санкт-Петербурга, неподалёку от Кольцевой автомобильной дороги. Данная территория в Северной столице считается крупной зоной, здесь расположены деловые центры, промышленные предприятия, автосалоны и ряд других объектов.Здание дилерского центра располагает площадью 3900 квадратных метров. В шоу-руме автосалона одновременно могут быть представлены 12 автомобилей. Для комфорта посетителей здесь также были созданы кафе, зона отдыха и детский уголок.К тому же в дилерском центре «KIA Рольф Пулково» имеется специальная сервисная зона, где клиентам будет предложен полный спектр услуг по диагностике и ремонту автомобилей.