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В России отзовут колесные диски марки Replay

В России отзывают колёсные диски Replay после того как они провалили контрольные испытания. О проведении отзывной компании дисков Replay сообщили представители пресс-службы Росстандарта.

В России отзовут колесные диски марки Replay


В ведомстве сообщают, что диски Replay не соответствуют нормам регламента Таможенного союза, к тому же они не прошли контрольные тесты. На испытаниях на диски установили покрышки минимально допустимой высоты и ширины, затем на них сбросили груз, зависящий от индекса нагрузки колеса. Диски бьют в месте стыка и в часть обода между стыками. Если обод не деформируется, то тесты считаются пройденными, а если на дисках появляются трещины при ударе или колесо спускает за одну минуту, то их признают некачественными.

Под отзывную компанию попадает продукция Replay, проданная в России в ноябре прошлого года. Клиентам, которые приобрели бракованные диски вернут деньги или заменят их на качественный товар.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:20
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