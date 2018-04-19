Бронированный лимузин Путина выставлен на продажу за 8,5 млн рублей

Автомобиль Mercedes-Benz Pullman в настоящее время хранится в частной коллекции, а до этого лимузин находился в гараже особого назначения ФСО. По словам продавца, именно на этой машине президент России ездил в командировки по стране и в ближнее зарубежье.Лимузин, выставленный на продажу, имеет заводскую сборку, а не выполнен по спецзаказу. Данная модель Mercedes-Benz Pullman отличается бронированием высшего класса B7/B7. Также в объявлении сказано, что данный лимузин был представлен на выставке 90 лет ГОН на президентском стенде вместе с W140 и w220 guard.Под капотом эксклюзивного автомобиля расположен двигатель объёмом 5,8 литра, выдающий 367 лошадиных сил, работает он на пару с автоматической трансмиссией. В оснащении лимузина числится трёхзонный климат-контроль и сиденья с опцией памяти.