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Бронированный лимузин Путина выставлен на продажу за 8,5 млн рублей

На продажу выставлен автомобиль Mercedes-Benz Pullman 3003 года. В комментариях к объявлению отмечается, что данном лимузине ездил президент РФ Владимир Путин на разные деловые встречи. За автомобиль продавец хочет выручить 8,5 миллиона рублей.

Бронированный лимузин Путина выставлен на продажу за 8,5 млн рублей


Автомобиль Mercedes-Benz Pullman в настоящее время хранится в частной коллекции, а до этого лимузин находился в гараже особого назначения ФСО. По словам продавца, именно на этой машине президент России ездил в командировки по стране и в ближнее зарубежье.

Лимузин, выставленный на продажу, имеет заводскую сборку, а не выполнен по спецзаказу. Данная модель Mercedes-Benz Pullman отличается бронированием высшего класса B7/B7. Также в объявлении сказано, что данный лимузин был представлен на выставке 90 лет ГОН на президентском стенде вместе с W140 и w220 guard.

Под капотом эксклюзивного автомобиля расположен двигатель объёмом 5,8 литра, выдающий 367 лошадиных сил, работает он на пару с автоматической трансмиссией. В оснащении лимузина числится трёхзонный климат-контроль и сиденья с опцией памяти.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:10
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