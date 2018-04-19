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Представлены некоторые характеристики внедорожника Beijing BJ40 Plus

Специалисты автоконцерна BAIC представили новый внедорожник Beijing BJ40 Plus. По большому счёту данная модель автомобиля представляет собой китайскую копию американского внедорожника Wrangler.

Представлены некоторые характеристики внедорожника Beijing BJ40 Plus


Что касается некоторых элементов внешнего дизайна и технических характеристик внедорожника Beijing BJ40 Plus, то в этом плане копия американского джипа больше похожа на китайскую версию G-Wagen, которая на рынке реализуется под названием Beijing BJ80. Автомобили получили одинаковое рамное шасси.

В подкапотном пространстве внедорожника Beijing BJ40 Plus установлен 4-цилиндровый дизельный силовой агрегат ёмкостью 2,0 или 2,3 литра. На выбор покупателям будет предложена либо автоматическая, либо механическая трансмиссия.

С целью придать внедорожнику эффективный внешний вид, китайские разработчики оснастили передние и задние фары автомобиля обменными светящимися элементами. Также для солидности внешнего вида машине немного увеличили габариты.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:00
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