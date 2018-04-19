Представлены некоторые характеристики внедорожника Beijing BJ40 Plus

Что касается некоторых элементов внешнего дизайна и технических характеристик внедорожника Beijing BJ40 Plus, то в этом плане копия американского джипа больше похожа на китайскую версию G-Wagen, которая на рынке реализуется под названием Beijing BJ80. Автомобили получили одинаковое рамное шасси.В подкапотном пространстве внедорожника Beijing BJ40 Plus установлен 4-цилиндровый дизельный силовой агрегат ёмкостью 2,0 или 2,3 литра. На выбор покупателям будет предложена либо автоматическая, либо механическая трансмиссия.С целью придать внедорожнику эффективный внешний вид, китайские разработчики оснастили передние и задние фары автомобиля обменными светящимися элементами. Также для солидности внешнего вида машине немного увеличили габариты.