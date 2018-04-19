В Набережных Челнах завершают испытания грузовика «КАМАЗ-Арктика»

Машину для Крайнего севера разрабатывали специалисты Московского автомеханического института, МГТУ имени Баумана, Миноборонауки РФ и Московского политехнического университета. Отмечается, что повороты грузовик «КМАЗ-Арктика» осуществляет за счёт «ломающейся» рамы, а не при помощи колёс. Разработчики наделили машину шарнирно-сочленённой рамой, так как автомобиль подобных размеров сложно поворачивать за счёт колёс.Работа вездехода может осуществляться при погодных условиях при минус 50-60 градусов и при полном бездорожье. Машина оснащена особыми широкими покрышками, позволяющими передвигаться по нестабильному грунту. Также грузовик свободно ездит по дорогам общего пользования и соответствует параметрам, разрешённым ПДД.Грузовик оснащён модулем, где имеются спальные места, холодильник, микроволновая печь, спутниковый телефон, душ туалет, варочная панель и обогреватель. Летом этого года новый вездеход «КАМАЗ-Арктика» будет представлен на нескольких автомобильных выставках.