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В Набережных Челнах завершают испытания грузовика «КАМАЗ-Арктика»

В Набережных Челнах специалисты завершают тестирование грузовика «КАМАЗ-Арктика», который предназначен для работ в сложных климатических условиях. Новое вездеходное транспортное средство будут выпускать в двух модификациях — с шестью и с восемью колёсами.

В Набережных Челнах завершают испытания грузовика «КАМАЗ-Арктика»


Машину для Крайнего севера разрабатывали специалисты Московского автомеханического института, МГТУ имени Баумана, Миноборонауки РФ и Московского политехнического университета. Отмечается, что повороты грузовик «КМАЗ-Арктика» осуществляет за счёт «ломающейся» рамы, а не при помощи колёс. Разработчики наделили машину шарнирно-сочленённой рамой, так как автомобиль подобных размеров сложно поворачивать за счёт колёс.

Работа вездехода может осуществляться при погодных условиях при минус 50-60 градусов и при полном бездорожье. Машина оснащена особыми широкими покрышками, позволяющими передвигаться по нестабильному грунту. Также грузовик свободно ездит по дорогам общего пользования и соответствует параметрам, разрешённым ПДД.

Грузовик оснащён модулем, где имеются спальные места, холодильник, микроволновая печь, спутниковый телефон, душ туалет, варочная панель и обогреватель. Летом этого года новый вездеход «КАМАЗ-Арктика» будет представлен на нескольких автомобильных выставках.
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Добавил: Алина Сегодня, 09:50
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