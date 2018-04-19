Новый компактвэн Suzuki Ertiga рассекречен раньше времени

Информацию о новом компактвэне Suzuki Ertiga опубликовали накануне на одном из индонезийских сайтов компании Suzuki по ошибке, которую оперативно исправили, удалив все данные о новинке. Однако некоторые любители японского бренда успели скопировать информацию о новой модели.В частности, стало известно, что компактвэн Suzuki Ertiga первой генерации выпустили в Индии, однако ситуация сложилась так, что наибольшей популярностью автомобиль пользовался на рынке Индонезии. В связи с этим японские производители решили перенести в эту страну сборку автомобиля и представить здесь новую модель компактвэна.Как стало известно, транспортное средство создавалось на платформе Heartect. У обновлённого Suzuki Ertiga размер колёсной базы остался прежним, в то время как габариты увеличились во всех направлениях. В подкапотном пространстве новой модели компактвэна установлен силовой агрегат объёмом 1,5 литра производительностью 104 лошадиные силы. Остальная информация о новинке станет известна во время презентации.