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Ученые поделились результатами исследований, направленных на оптимизацию эффективности космических полетов

Коки Хо, доцент Университета штата Иллинойс в Отделе аэрокосмической инженерии, и его аспиранты Хао Чен и Бинду Джаганнатха изучили пути интеграции логистики космических путешествий, рассмотрев кампанию лунных миссий и разработки космических аппаратов, чтобы оптимизировать топливо и другие ресурсы.
Ученые поделились результатами исследований, направленных на оптимизацию эффективности космических полетов


Коки Хо считает, что нужно найти баланс между временем и количеством топлива. Ученые пришли к компромиссу, что медленный, но эффективный двигатель с низкой тягой может стать лучшим вариантом. Хо отмечает, что можно свести к минимуму массу корабля и затраты при рассмотрении проблем с точки зрения кампании (нескольких запусков/полетов).

«Наша цель – сделать космические путешествия эффективными, – говорит Хо. – Один из способов сделать это – рассмотреть проекты кампаний, то есть несколько миссий вместе, а не просто запускать все с нуля при каждой миссии, как это было с Аполлоном. В кампании предыдущие миссии задействованы последующими, например, первая разворачивает какую-то инфраструктуру, которая используется при проектировании последних».

Коки Хo использовал данные из ранее запланированных миссий для создания имитационных моделей комбинированной кампании. Модель может быть модифицирована, включать более тяжелые или более легкие космические аппараты, определенный набор пунктов назначения, точное количество людей на борту и т. д.

В одном из текущих исследований Хо с коллегами изучили вопрос точности предыдущих упрощенных моделей, создав новый метод рассмотрения более реалистичных моделей транспортных средств при сохранении вычислительной нагрузки.

«В данном исследовании мы создаем транспортные средства с нуля, чтобы их проекты могли стать частью проекта кампании, – говорит Хо. – Например, если мы хотим отправить человека на Марс к 2030-м годам, то можем спроектировать транспортное средство и спланировать кампанию с несколькими миссиями для достижения максимальной эффективности и минимальной стоимости запуска за данный период времени».

Исследование Хо также включает концепцию ракетных хранилищ в космосе.

«Предварительная миссия может заранее доставить на орбитальные космические мини-станции топливо, грузы и другие материалы, – говорит Хо. – Благодаря резервам, космическим кораблям не понадобится транспортировать большой запас топлива».
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dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 01:09
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