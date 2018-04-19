MSI собирается выпустить на рынок новый ноутбук WT75

Основой MSI WT75 является процессор Intel Xeon и графическая система NVIDIA Quadro. Объем видеопамяти будет достигать 16 Гб в максимальной комплектации. Максимальный объем оперативной памяти составляет 64 Гб.Диагональ дисплея 17,3 дюйма. По разрешению картинки предложат две версии – UHD и Full HD. Для хранения данных пользователь сможет применять до трех твердотельных модулей М.2 и до двух накопителей типа 2,5 дюйма. Помимо этого в систему добавили модемы связи Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 5.Для подключения устройств MSI WT75 располагает входами USB Type-C / Thunderbolt 3, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и USB 3.1 Type-A. Еще стоит выделить операционную систему Windows 10 и наличие датчика сканирования отпечатков пальцев.