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Иран представил новую систему ПВО «Камин-2»

В рамках военного парада, который проходил в Иране в честь Дня армии, была представлена новая противовоздушная система «Камин-2». Как отмечается в новостном агентстве IRNA, новая техника позволит военным уничтожать беспилотные летательные аппараты на низкой высоте их полета.

Иран представил новую систему ПВО «Камин-2»


Система «Камин-2» является более современной модификацией ПВО «Мерсад», выпущенной армией Ирана восемь лет назад. Этот противовоздушный комплекс позволял уничтожать цели на малом и среднем расстоянии.

Стоит отметить, что ранее президент Ирана Хасан Роухани высказался касательно вооружения страны. Он отметил, что военные получат на вооружение все, что необходимо для обороны государства, при этом разрешение глав других правительств ему не нужны.
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Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:15
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