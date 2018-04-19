Universal Pictures представила финальный трейлер фильма «Мир юрского периода-2»

Стоит напомнить, что в качестве режиссера этой картины выступил специалист Хуан Антонио Байона. По главной роли все осталось прежним как и в первой части. Таким образом, в ленте появится Крис Пратт.Также отмечается, что «Мир юрского периода-2» запустят на территории России раньше, чем в США.По сюжету извержение вулкана уничтожает остров Нублар, на котором и был построен парк для развлечений. Работники парка намерены разработать план спасения всех видов динозавров, которые есть на острове. Позже станет ясно, что этим все не обойдется, поскольку вулкан окажется опасным для жителей всей планеты.