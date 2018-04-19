ASUS ZenFone Pro (M1) будет работать на «чистой» системе Android Oreo

В аппаратную основу должен попасть процессор Qualcomm Snapdragon 636. За демонстрацию изображения ответит дисплей с диагональю 6 дюймов, при этом соотношение его сторон составит 2:1. ASUS ZenFone Pro (M1) получит датчик сканирования подушечки пальца, тыльную камеру с разрешением 16 Мп и фронтальный модуль на 16 Мп. Также пользователь сможет применять опцию разблокировки системы с помощью сканирования лица.На рынке появится две версии. Первая получит 4 Гб ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, а у второй количество памяти будет на уровне 6 и 64 гигабайт соответственно.Официальный анонс устройства состоится 23 апреля. Тогда уже и будут раскрыты все основные преимущества нового телефона.