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ASUS ZenFone Pro (M1) будет работать на «чистой» системе Android Oreo

Появились некоторые подробности о смартфоне ASUS ZenFone Pro (M1), который пока что официально презентован не был. Сообщается, что новинка получит операционную систему без фирменных патчей, а также аккумулятор с емкостью 5 тысяч мАч.

ASUS ZenFone Pro (M1) будет работать на «чистой» системе Android Oreo


В аппаратную основу должен попасть процессор Qualcomm Snapdragon 636. За демонстрацию изображения ответит дисплей с диагональю 6 дюймов, при этом соотношение его сторон составит 2:1. ASUS ZenFone Pro (M1) получит датчик сканирования подушечки пальца, тыльную камеру с разрешением 16 Мп и фронтальный модуль на 16 Мп. Также пользователь сможет применять опцию разблокировки системы с помощью сканирования лица.

На рынке появится две версии. Первая получит 4 Гб ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, а у второй количество памяти будет на уровне 6 и 64 гигабайт соответственно.

Официальный анонс устройства состоится 23 апреля. Тогда уже и будут раскрыты все основные преимущества нового телефона.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45
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