Ученые: Новый антарктический процесс способствует повышению уровня моря и изменению климата

Исследование показывает, что ледниковая талая вода делает поверхностный слой океана менее соленой и более плавучей, предотвращая глубокое перемешивание зимой и позволяя теплой воде на глубине сохранять свою теплоту и дальнейшее расплавление ледников снизу.«Мы обнаружили, что таким образом повышенная ледниковая талая вода может привести к положительной обратной связи, что приведет к дальнейшему расплавлению шельфовых ледников и, следовательно, к повышению уровня моря». – рассказал один из авторов исследования доктор Сильвано.Исследование показало, что свежая талая вода также уменьшает образование и опускание плотной воды в некоторых районах вокруг Антарктиды, замедляя циркуляцию океана, которая поглощает и хранит тепло и углекислый газ. В совокупности эти два процесса объединяются друг с другом для дальнейшего ускорения изменения климата, тревожатся ученые.Сильвано сказал, что подобный механизм был предложен для объяснения быстрого подъема уровня моря до пяти метров в столетие в конце последнего ледникового периода около 15 000 лет назад.«Наше исследование показывает, что этот процесс обратной связи не только возможен, но и на самом деле уже продолжается, и может способствовать дальнейшему ускорению темпов роста уровня моря в будущем. В настоящее время шельфовые ледники противостоят потоку льда в океан, действуя как контрфорс, чтобы удерживать ледниковый покров на антарктическом континенте. Там, где теплые океанские воды текут под ледяными шельфами, они могут ускорить плавление снизу, заставляя шельфовые ледники тонкие или разрушающиеся и уменьшающие эффект подкрепления. Этот процесс ведет к повышению уровня моря, когда в океан льется больше льда» - рассказал ученый.Результаты свидетельствуют о том, что дальнейшее увеличение ледниковой талой воды в водах вокруг антарктического шельфа может спровоцировать переход от холодного режима в теплый режим, характеризующийся высокими темпами таяния с основания шельфовых ледников и уменьшением образования холодных донных вод, которые поддерживают поглощение атмосферы теплом и углекислым газом.