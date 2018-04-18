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Ученые: Новый антарктический процесс способствует повышению уровня моря и изменению климата

В новом исследовании, основанном на IMAS, был обнаружен ранее недокументированный процесс, когда таяние ледниковых покровов Антарктиды меняет океан таким образом, что способствует ускорению плавления льда и повышению уровня моря.

Ученые: Новый антарктический процесс способствует повышению уровня моря и изменению климата


Исследование показывает, что ледниковая талая вода делает поверхностный слой океана менее соленой и более плавучей, предотвращая глубокое перемешивание зимой и позволяя теплой воде на глубине сохранять свою теплоту и дальнейшее расплавление ледников снизу.

«Мы обнаружили, что таким образом повышенная ледниковая талая вода может привести к положительной обратной связи, что приведет к дальнейшему расплавлению шельфовых ледников и, следовательно, к повышению уровня моря». – рассказал один из авторов исследования доктор Сильвано.

Исследование показало, что свежая талая вода также уменьшает образование и опускание плотной воды в некоторых районах вокруг Антарктиды, замедляя циркуляцию океана, которая поглощает и хранит тепло и углекислый газ. В совокупности эти два процесса объединяются друг с другом для дальнейшего ускорения изменения климата, тревожатся ученые.

Сильвано сказал, что подобный механизм был предложен для объяснения быстрого подъема уровня моря до пяти метров в столетие в конце последнего ледникового периода около 15 000 лет назад.

«Наше исследование показывает, что этот процесс обратной связи не только возможен, но и на самом деле уже продолжается, и может способствовать дальнейшему ускорению темпов роста уровня моря в будущем. В настоящее время шельфовые ледники противостоят потоку льда в океан, действуя как контрфорс, чтобы удерживать ледниковый покров на антарктическом континенте. Там, где теплые океанские воды текут под ледяными шельфами, они могут ускорить плавление снизу, заставляя шельфовые ледники тонкие или разрушающиеся и уменьшающие эффект подкрепления. Этот процесс ведет к повышению уровня моря, когда в океан льется больше льда» - рассказал ученый.

Результаты свидетельствуют о том, что дальнейшее увеличение ледниковой талой воды в водах вокруг антарктического шельфа может спровоцировать переход от холодного режима в теплый режим, характеризующийся высокими темпами таяния с основания шельфовых ледников и уменьшением образования холодных донных вод, которые поддерживают поглощение атмосферы теплом и углекислым газом.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:57
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