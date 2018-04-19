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Ученые рассказали, какое влияние хроническое истощение оказывает на психику

Эксперты объяснили, как меняется психика человека, когда у него хроническое истощение и к чему подобное состояние может привести.
Ученые рассказали, какое влияние хроническое истощение оказывает на психику


По мнению ученых, усталость делает человека чувствительнее к негативным и тревожным возбудителям. В его организме наблюдается дисбаланс на уровне некоторых аминокислот, увеличивается содержание гормона кортизола и гормона грелина. Все эти встряски организма ведут к потере способности контролировать свои эмоции.

Кортизол выделяется в ответ на стресс. В конце концов в организме накапливается этот гормон и продукты его распада и усталость принимает хроническую форму. Она, в свою очередь, приводит к так называемому синдрому выгорания – резкая смена настроения, появление стресса, провалы в памяти. С течением времени увеличивается тревога, появляются нарушения сна и схемы питания, возникают панические атаки.
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:15
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