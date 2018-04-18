В Аргентине на камеру попало странное адское существо, напоминающее тощую собаку

Согласно сообщениям, существо было захвачено на камеру в Санта-Фе. Местные жители говорили, что он похож на верблюда с длинной шеей и маленькой головой и что он несет ответственность за смерть немецкой овчарки и питбуля.Долговязое нескладное существо исчезло вскоре после захвата размытого изображения, которое открыло шлюзы для спекуляции и скептицизма в социальных сетях.«Вероятно, это собака, которая не ела долгое время», - прокомментировал один из подписчиков канала UFOmania, где было опубликовано видео адского существа. Несколько из них повторили теорию «голодная собака с чесоткой».«Нет хвоста, левая верхняя лапа кажется очень тонкой. Нижние лапы кажутся непропорциональными длинными и очень тонкими. Левая передняя лапа вызывает недоумение. Похоже, она повернутая внутрь, но трудно сказать. Голова выглядит скорее кошачьей, Может быть, гибрид кошачьих собак? Нужен ученый для комментариев. Что они думают.» - написал еще один комментатор.«Я видел одного из этих существ в Ва в 2005 году, оно пересекало мост, и мы натолкнулись на это. Это смутило меня, потому что оно смотрело на нас, повернулось и начало двигаться точно так же, как кенгуру, и легко очистило бетонную стену моста и упало, по крайней мере, на 15-20 футов. Надеюсь, что больше не увижу его никогда вживую», - сказал другой пользователь.Что именно попало в поле зрения камеры сказать трудно, хотя многие подписчики предположили, что это и есть знаменитая чупакабра.