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В Аргентине на камеру попало странное адское существо, напоминающее тощую собаку

В интернете распространяется снимок собачьего существа из ада, который, как утверждают очевидцы, был замечен в Аргентине после того, как он убил двух крупных собак, вызывает недоумение ученых.

В Аргентине на камеру попало странное адское существо, напоминающее тощую собаку


Согласно сообщениям, существо было захвачено на камеру в Санта-Фе. Местные жители говорили, что он похож на верблюда с длинной шеей и маленькой головой и что он несет ответственность за смерть немецкой овчарки и питбуля.

Долговязое нескладное существо исчезло вскоре после захвата размытого изображения, которое открыло шлюзы для спекуляции и скептицизма в социальных сетях.

«Вероятно, это собака, которая не ела долгое время», - прокомментировал один из подписчиков канала UFOmania, где было опубликовано видео адского существа. Несколько из них повторили теорию «голодная собака с чесоткой».

«Нет хвоста, левая верхняя лапа кажется очень тонкой. Нижние лапы кажутся непропорциональными длинными и очень тонкими. Левая передняя лапа вызывает недоумение. Похоже, она повернутая внутрь, но трудно сказать. Голова выглядит скорее кошачьей, Может быть, гибрид кошачьих собак? Нужен ученый для комментариев. Что они думают.» - написал еще один комментатор.

«Я видел одного из этих существ в Ва в 2005 году, оно пересекало мост, и мы натолкнулись на это. Это смутило меня, потому что оно смотрело на нас, повернулось и начало двигаться точно так же, как кенгуру, и легко очистило бетонную стену моста и упало, по крайней мере, на 15-20 футов. Надеюсь, что больше не увижу его никогда вживую», - сказал другой пользователь.

Что именно попало в поле зрения камеры сказать трудно, хотя многие подписчики предположили, что это и есть знаменитая чупакабра.
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В мире / Общество
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:42
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