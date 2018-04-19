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Ученые установили факторы, влияющие на вероятность повторного инфаркта

Ученые из Швеции обнаружили главные факторы, которые влияют на риск возникновения повторного сердечного приступа. Сообщается, что для этого было проанализировано данные о состоянии здоровья 29 226 мужчин и женщин.

Ученые установили факторы, влияющие на вероятность повторного инфаркта


Согласно представленной информации от специалистов из Каролинского института, пережившие инфаркт люди имеют риск получить повторный приступ в том случае, если они разведены. Помимо этого считается, что на повышение риска повторного инфаркта влияет уровень дохода и образования.

Шведские эксперты собрали информацию о людях в возрасте от 40 до 76 лет. Их разделили на замужних и разведенных, вдовцов и вдов, на тех, кто еще не женился или не вышел замуж, а также по уровню социально-экономического положения в обществе.

Таким образом, стало понятно, что у разведенных риск возникновения повторного инфаркта был выше на 18%. Люди с менее полным образованием рисковали на 14% сильнее. Менее обеспеченные люди обладали повышенными на 35% шансами снова испытать серьезный приступ, чем те, кто обладал доходом повыше.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:00
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