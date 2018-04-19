В Сети начались заказы на гибридный планшет Voyo i8 Max
Стало известно, что ретейлеры уже начали принимать заказы на гибридный планшет Voyo i8 Max. Цена нового устройства составляет 200 долларов.
Сообщается, что девайс получил 10,1-дюймовый экран IPS с разрешением 1920 × 1200 пикселей. Помимо этого устройство комплектуется тыльной подставкой и съемной клавиатурой. Система работает на базе операционной платформы Android.
В аппаратной основе Voyo i8 Max имеется процессор Mediatek Helio X20, который оснащен десятью ядрами – двумя Cortex-A72 и восемью Cortex-A53. За графику ответит контроллер ARM Mali T880. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, а на встроенном накопителе имеется 64 Гб. Также можно использовать карту памяти.
Для съемки фото и видео можно использовать камеры на 13 и 3 Мп. Пользователю будет доступна функция связи в сетях 4G благодаря LTE-модулю. Еще можно отметить аккумулятор на 5000 мАч и модули Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 4.0.
Сообщается, что девайс получил 10,1-дюймовый экран IPS с разрешением 1920 × 1200 пикселей. Помимо этого устройство комплектуется тыльной подставкой и съемной клавиатурой. Система работает на базе операционной платформы Android.
В аппаратной основе Voyo i8 Max имеется процессор Mediatek Helio X20, который оснащен десятью ядрами – двумя Cortex-A72 и восемью Cortex-A53. За графику ответит контроллер ARM Mali T880. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, а на встроенном накопителе имеется 64 Гб. Также можно использовать карту памяти.
Для съемки фото и видео можно использовать камеры на 13 и 3 Мп. Пользователю будет доступна функция связи в сетях 4G благодаря LTE-модулю. Еще можно отметить аккумулятор на 5000 мАч и модули Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 4.0.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45