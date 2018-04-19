АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры
EUR 76.09 USD 61.55
Курс валют на 19.04.2018

В Сети начались заказы на гибридный планшет Voyo i8 Max

Стало известно, что ретейлеры уже начали принимать заказы на гибридный планшет Voyo i8 Max. Цена нового устройства составляет 200 долларов.

В Сети начались заказы на гибридный планшет Voyo i8 Max


Сообщается, что девайс получил 10,1-дюймовый экран IPS с разрешением 1920 × 1200 пикселей. Помимо этого устройство комплектуется тыльной подставкой и съемной клавиатурой. Система работает на базе операционной платформы Android.

В аппаратной основе Voyo i8 Max имеется процессор Mediatek Helio X20, который оснащен десятью ядрами – двумя Cortex-A72 и восемью Cortex-A53. За графику ответит контроллер ARM Mali T880. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, а на встроенном накопителе имеется 64 Гб. Также можно использовать карту памяти.

Для съемки фото и видео можно использовать камеры на 13 и 3 Мп. Пользователю будет доступна функция связи в сетях 4G благодаря LTE-модулю. Еще можно отметить аккумулятор на 5000 мАч и модули Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 4.0.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Orbital ATK представила проект новой
Ученые рассказали, какое влияние хроническое
Ученые установили факторы, влияющие на
В Сети начались заказы на гибридный планшет Voyo
Эксперт Общественной палаты призвал не верить
Ольга Бузова совместным фото с Андреем Малаховым
Ольга Бузова замахнулась на сеть салонов красоты
Ученые рассказали, что пыль может провоцировать
Хейтеры считают фото Дмитрия Тарасова с
Ученые опасаются разрушительного землетрясения в
Британский ясновидец предрек свержение Ким Чен
12-летнюю дочь Анастасии Волочковой
Данила Козловский назвал Алексея Серебрякова
People признал Пинк самой красивой женщиной года
«Яндекс» планирует внедрение «Алисы» в бытовую
Исследователи считают, что мозг обрабатывает
Специалисты: Всего одно сотрясение мозга может
Ученые поделились результатами исследований,
Ученые: Пересадка кала поможет улучшить работу
Суд раскрыл секрет главного трюка Дэвида
Китай готовит ответный удар на торговые санкции
Возле Центрального вокзала Берлина нашли бомбу со
Татьяна Васильева покупает внукам недвижимость,
Во Франции нашли фрагмент капсулы корабля SpaceX
Ученые: Новый антарктический процесс способствует
Экономисты: Центробанк начал резко выводить
В Аргентине на камеру попало странное адское
Татьяна Васильева заявила, что мужчин нельзя
AliExpress снизил цены на смартфоны Samsung,
Ученые определили причины разного числа согласных
Просмотреть все новости