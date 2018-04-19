В Сети начались заказы на гибридный планшет Voyo i8 Max

Сообщается, что девайс получил 10,1-дюймовый экран IPS с разрешением 1920 × 1200 пикселей. Помимо этого устройство комплектуется тыльной подставкой и съемной клавиатурой. Система работает на базе операционной платформы Android.В аппаратной основе Voyo i8 Max имеется процессор Mediatek Helio X20, который оснащен десятью ядрами – двумя Cortex-A72 и восемью Cortex-A53. За графику ответит контроллер ARM Mali T880. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, а на встроенном накопителе имеется 64 Гб. Также можно использовать карту памяти.Для съемки фото и видео можно использовать камеры на 13 и 3 Мп. Пользователю будет доступна функция связи в сетях 4G благодаря LTE-модулю. Еще можно отметить аккумулятор на 5000 мАч и модули Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 4.0.