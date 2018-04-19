Эксперт Общественной палаты призвал не верить Павлу Дурову касательно блокировки добросовестных ресурсов
Первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич считает, что на сегодняшний день россияне живут в условиях фейковых новостей. Таким образом, он призвал бороться с не правдивой информацией и не верить Павлу Дурову касательно блокировки добросовестных ресурсов, которые выполняют требования Роскомнадзора.
На сайте ПолитЭксперт появилось интервью представителя Общественной палаты, в котором он утверждает, что в Роскомнадзоре подтверждают нормальное функционирование всех законных ресурсов, хотя ранее они пострадали от блокировки сервиса Telegram. Малькевич призвал не доверять информации о том, что от РКН страдает весь российский Интернет.
Помимо этого было отмечено, что Роскомнадзор открыл горячую линию, куда пользователи Сети могут заявлять о ложных новостях касательно отключения законно работающих ресурсов.
На сайте ПолитЭксперт появилось интервью представителя Общественной палаты, в котором он утверждает, что в Роскомнадзоре подтверждают нормальное функционирование всех законных ресурсов, хотя ранее они пострадали от блокировки сервиса Telegram. Малькевич призвал не доверять информации о том, что от РКН страдает весь российский Интернет.
Помимо этого было отмечено, что Роскомнадзор открыл горячую линию, куда пользователи Сети могут заявлять о ложных новостях касательно отключения законно работающих ресурсов.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:30