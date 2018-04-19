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Эксперт Общественной палаты призвал не верить Павлу Дурову касательно блокировки добросовестных ресурсов

Первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич считает, что на сегодняшний день россияне живут в условиях фейковых новостей. Таким образом, он призвал бороться с не правдивой информацией и не верить Павлу Дурову касательно блокировки добросовестных ресурсов, которые выполняют требования Роскомнадзора.

Эксперт Общественной палаты призвал не верить Павлу Дурову касательно блокировки добросовестных ресурсов


На сайте ПолитЭксперт появилось интервью представителя Общественной палаты, в котором он утверждает, что в Роскомнадзоре подтверждают нормальное функционирование всех законных ресурсов, хотя ранее они пострадали от блокировки сервиса Telegram. Малькевич призвал не доверять информации о том, что от РКН страдает весь российский Интернет.

Помимо этого было отмечено, что Роскомнадзор открыл горячую линию, куда пользователи Сети могут заявлять о ложных новостях касательно отключения законно работающих ресурсов.
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Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:30
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