АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры
EUR 75.84 USD 61.15
Курс валют на 18.04.2018

Татьяна Владимировна рассказала, что Дмитрий Дмитренко ничего не подарил на день рождения ее дочери

Ведущая знаменитого реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова узнала, что Дмитрий Дмитренко постоянно жалеет деньги на Ольгу Рапунцель.

Татьяна Владимировна рассказала, что Дмитрий Дмитренко ничего не подарил на день рождения ее дочери

Вот уже на протяжении нескольких дней на просторах Сети и на поляне активно обсуждают конфликт, произошедший в семье Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко. Оказалось, что рождение дочери только усугубило проблемы в семье «брендов» проекта.

А приезд Татьяны Владимировны стал для Дмитренко последней каплей терпения. Парень даже несколько ночей провел в подъезде, отказываясь возвращаться домой.

К слову, ни сам Дмитрий, ни его супруга не спешили озвучивать причины ссоры и были готовы до последнего отрицать очевидное. Однако, этого нельзя сказать о Григорьевской-старшей. Родительница длинноволосой участницы телестройки не просто разболтала об отсутствии парня дома, но и с удовольствием рассказала и о других проступках зятя.

Как стало известно, Дмитренко проявил верх неуважения к жене, когда не только решил не поздравлять ее с днем рождения, прошедшим 4 апреля, но также и не удосужился подарить хотя бы цветочек после рождения дочери. Кроме того, букет, который Татьяна Владимировна купила для Оли, мужчина выдал за свой и преподнес врачу.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:59
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Григорий Лепс удивил фанатов ультракороткой
Ученые сделали беспрецедентное "рассечение"
Новый кроссовер Ford Explorer появился в продаже
Татьяна Владимировна рассказала, что Дмитрий
Алексей Кудряшов планирует найти скромную и
Хейтеры назвали наращенные волосы Алены Савкиной
Ученые: Ежедневное купание чревато повышением
Ученые связывают неправильное представление о
Виктория Боня планирует второго ребёнка
На российском рынке стартовали продажи кроссовера
Ольга Бузова взволновала видом сзади
Миллиардер Мэтью Меллон умер от обезболивающих
Николай Дроздов заявил про уход из программы «В
Мать Марины Африкантовой задрала юбку на ток-шоу
В Индии погибли более 20 человек в грузовике,
Alibaba приступила к разработкам беспилотных
Экстрасенс предрекла ухажёру Ольги Бузовой роман
Реальные доходы россиян за март месяц упали на
Спилберг снимет фильм по комиксам о
Кирилл Сафонов и Саша Савельева отпраздновали
Путин в курсе решения суда о блокировке Telegram,
Новый компьютер от Google умеет выявлять раковые
Смартфон Bluboo S3 с батареей на 8500 мАч
Антон Шоки завёл роман с учительницей танцев
Снятое на видео непонятное существо может
Алеся Кафельникова испортила внешность новым
Обновлённый кроссовер Mahindra XUV500 получил
Николай Должанский отрастил брутальную бороду
Зрители подозревают, что Марго Овсянникова
Zotye начала серийное производство роскошного
Просмотреть все новости