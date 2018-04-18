Татьяна Владимировна рассказала, что Дмитрий Дмитренко ничего не подарил на день рождения ее дочери

Вот уже на протяжении нескольких дней на просторах Сети и на поляне активно обсуждают конфликт, произошедший в семье Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко. Оказалось, что рождение дочери только усугубило проблемы в семье «брендов» проекта.А приезд Татьяны Владимировны стал для Дмитренко последней каплей терпения. Парень даже несколько ночей провел в подъезде, отказываясь возвращаться домой.К слову, ни сам Дмитрий, ни его супруга не спешили озвучивать причины ссоры и были готовы до последнего отрицать очевидное. Однако, этого нельзя сказать о Григорьевской-старшей. Родительница длинноволосой участницы телестройки не просто разболтала об отсутствии парня дома, но и с удовольствием рассказала и о других проступках зятя.Как стало известно, Дмитренко проявил верх неуважения к жене, когда не только решил не поздравлять ее с днем рождения, прошедшим 4 апреля, но также и не удосужился подарить хотя бы цветочек после рождения дочери. Кроме того, букет, который Татьяна Владимировна купила для Оли, мужчина выдал за свой и преподнес врачу.