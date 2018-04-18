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Виктория Боня планирует второго ребёнка

Виктория Боня планирует второго ребёнка, написав под снимком с 6-летней дочерью Анджелиной-Летицией, что пора снова рожать "лялечку".

Невинную шутку экс-участницы "Дома-2" пользователи Instgaram, как всегда, восприняли весьма серьёзно. Как известно, от гражданского брака с бизнесменом Алексом Смерфитом героиня родила дочку, которая проживает вместе с ней.

Виктория Боня планирует второго ребёнка

Звёздная мама, однако, постоянно отсутствует на съёмках и, по слухам, встречается с обеспеченными кавалерами, среди которых мировые звёзды футбола. О сожительстве с кем-то Боня не сообщала, но её поклонники такому факту бы не удивились, тем более, что модель заговорила о втором ребёнке.

Виктория пишет, что Энджи по росту скоро перегонит мать, и ей хочется вновь подержать в руках младенца, так что мысль о малыше могла бы быть не лишней.

Фанаты звезды с радостью поддержали такую инициативу и пожелали кумиру успеха в начинаниях, ну а хейтеры напомнили знаменитости о возрасте, который перевалил за 30 лет.

Ранее, по мнению подписчиков, Виктория Боня сильно потолстела.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:19
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