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Ольга Бузова взволновала видом сзади

Ольга Бузова взволновала подписчиков в Instagram видом сзади, опубликовав пляжное фото в купальнике с открытой спиной и ягодицами.

Хотя на странице ведущей "Дома-2" снимки и видео эротического характера вовсе не редкость, в блоге собралась преимущественно та аудитория, которую такой постыдный материал попросту оскорбляет.

Ольга Бузова взволновала видом сзади

В то же время ничего нового в демонстрации "пятой точки" Бузовой публика не находит, ведь это неизменный приём, затрагивающий самые что ни на есть первобытные инстинкты в людях. Хотя фигуру Ольги большинство считает излишне худощавой и даже мужеподобной, фотография в купальнике открыла вид на весьма пышные ягодицы и рельефную загорелую спину.

"За окном дождь, мне захотелось разбавить ленту солнечной фотографией, - подписала снимок Бузова, а под другим фото рассуждает, - Сделала бы я себе когда-то пластическую операцию? На данный момент нет. Я полностью довольна моей внешностью и ничего не желаю в себе менять. Но не исключаю, что когда-нибудь сделаю".

Что касается читателей блогерши, то из них многие ругают как внешность последней, так и отношение к подписчикам, а другие, напротив, расхваливают соблазнительные формы.

Ольга Бузова взволновала видом сзади

"Отличное фото! Отличный вид! НЕ ЗАВИДУЙТЕ!" "Очень хорошая фигура, удачи во всём!" "Ну, не грудь же ей выставлять". "Красивые линии. Фигура! Ни грамма лени! Олечка молодчина!" - пишут в комментариях.

Ранее к Ольге Бузовой на концерт приехали её "куколки".
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:02
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