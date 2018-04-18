Ольга Бузова взволновала видом сзади

Ольга Бузова взволновала подписчиков в Instagram видом сзади, опубликовав пляжное фото в купальнике с открытой спиной и ягодицами.
Хотя на странице ведущей "Дома-2" снимки и видео эротического характера вовсе не редкость, в блоге собралась преимущественно та аудитория, которую такой постыдный материал попросту оскорбляет.
В то же время ничего нового в демонстрации "пятой точки" Бузовой публика не находит, ведь это неизменный приём, затрагивающий самые что ни на есть первобытные инстинкты в людях. Хотя фигуру Ольги большинство считает излишне худощавой и даже мужеподобной, фотография в купальнике открыла вид на весьма пышные ягодицы и рельефную загорелую спину.
"За окном дождь, мне захотелось разбавить ленту солнечной фотографией, - подписала снимок Бузова, а под другим фото рассуждает, - Сделала бы я себе когда-то пластическую операцию? На данный момент нет. Я полностью довольна моей внешностью и ничего не желаю в себе менять. Но не исключаю, что когда-нибудь сделаю".
Что касается читателей блогерши, то из них многие ругают как внешность последней, так и отношение к подписчикам, а другие, напротив, расхваливают соблазнительные формы.
"Отличное фото! Отличный вид! НЕ ЗАВИДУЙТЕ!" "Очень хорошая фигура, удачи во всём!" "Ну, не грудь же ей выставлять". "Красивые линии. Фигура! Ни грамма лени! Олечка молодчина!" - пишут в комментариях.