Ольга Бузова взволновала видом сзади

"За окном дождь, мне захотелось разбавить ленту солнечной фотографией, - подписала снимок Бузова, а под другим фото рассуждает, - Сделала бы я себе когда-то пластическую операцию? На данный момент нет. Я полностью довольна моей внешностью и ничего не желаю в себе менять. Но не исключаю, что когда-нибудь сделаю".

"Отличное фото! Отличный вид! НЕ ЗАВИДУЙТЕ!" "Очень хорошая фигура, удачи во всём!" "Ну, не грудь же ей выставлять". "Красивые линии. Фигура! Ни грамма лени! Олечка молодчина!" - пишут в комментариях.