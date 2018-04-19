Британский ясновидец предрек свержение Ким Чен Ына в 2018 году

В заявлении, записанном ясновидящим Крейгом Гамильтоном-Паркером, сказано, что вследствие переворота, который произойдет в текущем году в КНДР, лидер этой страны Ким Чен Ын будет свергнут, однако ему удастся скрыться. Однако где именно он найдет себе убежище, британец точно не знает. Согласно предположениям, это может быть Китай, где Ын продолжит свою жизнь, но уже под другим именем.Также печальная участь ожидает некоторые страны, которые окажутся в эпицентре природных катаклизмов. Так, Новой Зеландии провидец предрек сильнейшее землетрясение, Австралии и Калифорнии (США) – мощные пожары, а итальянцев ожидает проснувшийся Везувий.В Великобритании Крейг Гамильтон-Паркер является довольно известной личностью. Ясновидец предсказал победу Дональда Трампа на выборах в США, а также выход своей страны из ЕС.