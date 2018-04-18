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Мать Марины Африкантовой задрала юбку на ток-шоу "Разбор недели"

Мать Марины Африкантовой задрала юбку на ток-шоу "Разбор недели", отвечая на комплимент Ольги Орголов о том, какая у Татьяны Владимировны "хваткая" промежность.

В недавнем выпуске "Дома-2" ведущие, участники и гости в который раз обсуждали животрепещущие темы. Поскольку Африкантова-старшая не находит, чем ещё похвастаться, она любит разговаривать про секс, затрагивая собственную личную жизнь с мужем, и такие темы часто попадают в прямые эфиры Instagram.

Мать Марины Африкантовой задрала юбку на ток-шоу "Разбор недели"

На телестройке мать участницы раскрепощается и того больше. К примеру, не раз зрители были вынуждены наблюдать нижнее бельё немолодой женщины, которая эпатирует аудиторию не хуже юных особ.

Однако на сей раз Татьяна Владимировна превзошла себя, показывая свою "хваткость" прямо в камеру, оголившись до трусов. Зрители "Дома-2" считают, что смех и возмущения тут излишни, так как дело касается уже старческого маразма, и Африкантову пора определить в психбольницу.

Мать Марины Африкантовой задрала юбку на ток-шоу "Разбор недели"

Иначе такое поведение женщины в летах не объяснишь, да и куда смотрит её дочь Марина, тоже не ясно.

Ранее экстрасенс предрёк Марине Африкантовой и Роману Капаклы вечную любовь.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:41
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