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12-летнюю дочь Анастасии Волочковой раскритиковали за непристойное поведение

Известная российская балерина Анастасия Волочкова зачастую встречает критику со стороны общественности в свой адрес. На сей раз пользователи Сети раскритиковали 12-летнюю дочь звезды балета Ариадну за непристойное поведение.

12-летнюю дочь Анастасии Волочковой раскритиковали за непристойное поведение


Предметом ярких дискуссий в Сети очень часто становятся публикации Анастасии Волочковой. Подписчики выражают негодование относительно фирменных шпагатов танцовщицы, которые та демонстрирует то на яхте, то в бане, а то и на коне. Сюда можно добавить неухоженные волосы, вульгарные наряды и слишком большой бюст.

В этот раз пользователи Сети добрались до ее 12-летней дочери Ариадны. Последняя публикация Волочковой подверглась беспощадной критике. На фотоснимке звезда запечатлена с рядом сидящей полулежа наследницей. Внимание подписчиков привлекла именно поза девочки и оголенные ноги. Фолловеры сочли такое положение вульгарным и развратным.

Звездную мать обвинили в том, что она из дочери делает девушку легкого поведения, о чем говорит призывная поза, в которой находилась Ариадна. По мнению пользователей, так фотографироваться ребенку просто недопустимо. Некоторые злопыхатели перешли к нападкам на саму девочку. Кому-то из них показалось, что она уже делает попытки привлечь к себе внимание.

И все же среди многочисленных поклонников Анастасии Волочковой, немало тех, кто искренне рад успехам балерины.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 06:00
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