12-летнюю дочь Анастасии Волочковой раскритиковали за непристойное поведение

Предметом ярких дискуссий в Сети очень часто становятся публикации Анастасии Волочковой. Подписчики выражают негодование относительно фирменных шпагатов танцовщицы, которые та демонстрирует то на яхте, то в бане, а то и на коне. Сюда можно добавить неухоженные волосы, вульгарные наряды и слишком большой бюст.В этот раз пользователи Сети добрались до ее 12-летней дочери Ариадны. Последняя публикация Волочковой подверглась беспощадной критике. На фотоснимке звезда запечатлена с рядом сидящей полулежа наследницей. Внимание подписчиков привлекла именно поза девочки и оголенные ноги. Фолловеры сочли такое положение вульгарным и развратным.Звездную мать обвинили в том, что она из дочери делает девушку легкого поведения, о чем говорит призывная поза, в которой находилась Ариадна. По мнению пользователей, так фотографироваться ребенку просто недопустимо. Некоторые злопыхатели перешли к нападкам на саму девочку. Кому-то из них показалось, что она уже делает попытки привлечь к себе внимание.И все же среди многочисленных поклонников Анастасии Волочковой, немало тех, кто искренне рад успехам балерины.