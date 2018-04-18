Экстрасенс предрекла ухажёру Ольги Бузовой роман с простой девушкой
Экстрасенс Николь Кузнецова предрекла ухажёру Ольги Бузовой, Роману Гриценко, отношения с простой немедийной девушкой, которая залечит его душевные раны.
Участник "Дома-2" долгое время ищет своё счастье на проекте, но полноценную любовь ему не удалось построить ни с кем. Зрители полагают, что у героя изначально завышенные требования.
Так, он назвал себя легендой, о которой мечтают тысячи женщин, и долгое время ухлёстывал за ведущей. Стоит отметить, что у Бузовой есть множество ухажёров из высшего света, в том числе очень богатых, но даже такая конкуренция не остановила Романа.
До сих пор пара флиртует за кулисами, а недавно сам Гриценко признал, что симпатия к Ольге не прошла, и он даже попытает счастья в её новом персональном шоу. Однако колдунья Кузнецова не верит, что судьба героя где-то среди селебрити.
Она предсказывает Роману простую жизнь с хорошей, но обычной женщиной. Конечно, пока Гриценко ещё молод, у него есть возможность "светиться" на телевидении и встречаться с гламурными тусовщицами, однако не стоит относиться к интрижкам чересчур серьёзно, ведь настоящая жизнь участника будет вовсе не такой.
Ранее Ивана Дилова была уверена, что Роман Гриценко любит Ольгу Бузову не как женщину, а как кумира.