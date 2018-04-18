Спилберг снимет фильм по комиксам о супергероях‍

Примечательно, легендарный специалист в области кинематографа ранее никогда не выпускал фильмы, связанные с комиксами DC, а потому данная работа окажется для него дебютной, что дополнительно вызывает интерес у поклонников его творчества. Кроме того, уже к настоящему времени доподлинно известно, что сценарист новой картины станет Дэвид Кепп, который ранее уже занимался такими успешными фильмами, как «Война миров» и «Парк Юрского периода». До сих пор остается неизвестной дата, когда пользователи смогут увидеть новейшую работу Стивена Спилберга, заинтересованного в осуществлении нового фильма.Примечательно, именно он сумел первым в истории мирового кинематографа стать режиссером, чьи труды получили в мировом кинопрокате более 10 миллиардов долларов. Однако и эти успехи не являются пределом, так как в дальнейшем могут появиться еще более массовые работы, которые по достоинству оценят миллионы зрителей.