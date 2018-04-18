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Спилберг снимет фильм по комиксам о супергероях‍

Знаменитый американский кинорежиссер Стивен Спилберг намерен выполнить экранизацию DC comics о Черном ястребе, несмотря на то, что ранее не поступало даже предпосылок для проведения столь серьезной работы.

Примечательно, легендарный специалист в области кинематографа ранее никогда не выпускал фильмы, связанные с комиксами DC, а потому данная работа окажется для него дебютной, что дополнительно вызывает интерес у поклонников его творчества. Кроме того, уже к настоящему времени доподлинно известно, что сценарист новой картины станет Дэвид Кепп, который ранее уже занимался такими успешными фильмами, как «Война миров» и «Парк Юрского периода». До сих пор остается неизвестной дата, когда пользователи смогут увидеть новейшую работу Стивена Спилберга, заинтересованного в осуществлении нового фильма.

Спилберг снимет фильм по комиксам о супергероях&#8205;


Примечательно, именно он сумел первым в истории мирового кинематографа стать режиссером, чьи труды получили в мировом кинопрокате более 10 миллиардов долларов. Однако и эти успехи не являются пределом, так как в дальнейшем могут появиться еще более массовые работы, которые по достоинству оценят миллионы зрителей.
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Культура
Добавил: maxran Сегодня, 19:03
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