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Путин в курсе решения суда о блокировке Telegram, заявил Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидер страны в курсе по поводу ситуацию с решением суда о блокировки работы мессенджера Telegram на территории государства.

Несмотря на то, что данный вопрос не имеет такой важности, чтобы обсуждать его на уровне президента России, однако руководство государства знакомо с ситуацией. Напомним, 13 апреля Таганский суд столицы удовлетворил ранее поданный иск от Роскомнадзора против месседжера Telegram, который в дальнейшем будет запрещен для использования на территории России. В частности, разработчики программы на отрез отказались предоставлять ключи шифрования, которые могут применяться для того, чтобы распознать переговоры между пользователями.

Путин в курсе решения суда о блокировке Telegram, заявил Песков


Ряд международных организаций уже отреагировали на данное решение, высказав мнение, что данная блокировка ведет к частичном нарушению ряда мировых стандартов. Однако следует отметить, что российская сторона пришла к необходимости блокировки месседжера в связи с тем, что посредством его передачи данных могли проводиться переписки между участниками террористических организаций.
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Политика / Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 18:56
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