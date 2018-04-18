Путин в курсе решения суда о блокировке Telegram, заявил Песков

Несмотря на то, что данный вопрос не имеет такой важности, чтобы обсуждать его на уровне президента России, однако руководство государства знакомо с ситуацией. Напомним, 13 апреля Таганский суд столицы удовлетворил ранее поданный иск от Роскомнадзора против месседжера Telegram, который в дальнейшем будет запрещен для использования на территории России. В частности, разработчики программы на отрез отказались предоставлять ключи шифрования, которые могут применяться для того, чтобы распознать переговоры между пользователями.Ряд международных организаций уже отреагировали на данное решение, высказав мнение, что данная блокировка ведет к частичном нарушению ряда мировых стандартов. Однако следует отметить, что российская сторона пришла к необходимости блокировки месседжера в связи с тем, что посредством его передачи данных могли проводиться переписки между участниками террористических организаций.